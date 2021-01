"Esperaba más": La decepcionante experiencia sexual de Tyago Griffo

Tyago Griffo recordó una de sus experiencias sexuales más "exóticas" y sorprendió a cientos de personas con sus declaraciones. Lejos de acobardarse, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana abrió las puertas de su intimidad y dejó conocer más sobre sus gustos a la hora de tener relaciones sexuales.



"La verdad es que soy un tipo medio chapado a la antigua, más o menos. Soy joven pero soy medio anticuadito", reveló el cantante en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live" para definirse cómo es en el sexo.



En cuanto a sus vivencias con otras personas durante la pandemia de coronavirus, resaltó: "Sexo virtual está aprobado por las distancias que te lo impiden, todo este momento, la cuarentena y todo. Evolucionó el sexo virtual y tomó un protagonismo más importante".



Consultado por el lugar más insólito en el que tuvo intimidad sexual, comentó: "Hay lugares exóticos, pasaron cosas. Hemos vivido. Con la tradicional, no sé. En una pileta, ponele. Te pongo ese".



"Esperaba más de la pileta. Un poco incómodo. Como que no me terminó de cerrar del todo", lamentó Griffo. Y concluyó: "Había que ver que onda".