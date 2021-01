Murió la compositora argentina Claudia Montero, ganadora de cuatro Grammy

La compositora argentina Claudia Montero, radicada en Valencia desde el comienzo del nuevo siglo, murió en la tarde de este sábado. Tenía 58 años y todavía no se determinaron las causas de su fallecimiento.Claudia había dejado la Argentina en 2002. Se fue con un título de grado bajo el brazo y el deseo de perfeccionarse en Europa. Alcanzó un Máster de Estética y Creatividad Musical en la Universitat de València y trabajó como docente en el área de Composición del Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí, de Castellón.Además, durante la última década se dedicó a la composición, lo que le permitió obtener cuatro premios Latin Grammy. Mejor composición clásica contemporánea: por Luces y Sombras, concierto para guitarra y orquesta de cuerdas y Mejor álbum clásico (2018) por Mágica y Misteriosa (ambos en 2018); Mejor composición clásica contemporánea (2016): por Cuarteto para Buenos Aires; y Mejor composición clásica contemporánea (2014): por Concierto para violín.Con los años, su trabajo estuvo cada vez más orientado a los paisajes tangueros. "Me defino como romántica urbana con un respeto absoluto por las formas musicales. Tengo mucha devoción por la forma y el equilibrio y las cuestiones armónicas y melódicas. No me aparto de los parámetros. Pero mi identidad es porteña; lo tengo en el ADN -decía aen 2018, horas después de recibir la cuarta estatuilla de los Latin Grammy-. Escribo con los mismos gestos desde 1993. Son los mismos porque hay una identidad que permanece. Lo que hago es trasladarla a diferentes formaciones instrumentales. El último Latin Grammy como compositora cierra un corpus de una investigación entre los instrumentos de la orquesta de cuerdas", completaba.La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, el director del Palau, Vicent Ros, el titular de la Orquesta de Valéncia, Ramón Tebar y el profesorado de la formación sinfónica valenciana han lamentado en un comunicado su "repentina muerte".El auditorio valenciano le dedicará el concierto de abono de la Orquesta de Valéncia, el próximo 26 de febrero, que será dirigido por Ramón Tebar, con la presencia del violinista Frank Peter Zimmermann. Montero era la compositora en residencia del auditorio valenciano en la temporada 2020/21.El Palau de la Música ha explicado que la artista "estaba preparando con mucha ilusión la tercera edición del Programa de Jóvenes Compositores, que organiza el Palau de la Música durante la presente temporada, donde trabajaría con ocho jóvenes creadores y la Orquesta de Valéncia". Esta residencia también contemplaba la composición de una obra para ser estrenada con la Orquesta de Valéncia en la temporada 2021/22. Sus anteriores obras, ganadoras de premios Grammy, también habían sido estrenadas en Valencia.