Falleció el reconocido bailarín de tango Juan Carlos Copes

Estaba triste por no haber podido bailar su último tango. A raíz de un caso de mala praxis, en 2016 se había visto obligado a abandonar los escenarios. Sin embargo, pese a sus problemas de movilidad, a los 89 años Juan Carlos Copes no estaba dispuesto a bajar los brazos. Pero en diciembre del año pasado contrajo COVID-19. Y, aunque logró superarlo, la enfermedad terminó afectando su organismo y el artista murió a las 23:30 hs. del viernes en el Sanatorio La Torre, de Florida.“Lamentablemente, la noticia es verdad. Juan Carlos falleció añoche a raíz de un EPOC. Yo Me había contagiado coronavirus y él también, pero ya había recibido el alta de eso. De hecho, había vuelto a la casa y estaba bien de ánimo. Pero el jueves lo tuvimos que internar y murió de un paro cardiorespiratorio”, le confirmó a Teleshow su esposa, Myriam Albuernez.Pese a tratarse de una de las figuras más emblemáticas del tango porteño, no habrá ningún velatorio público por expresa voluntad de Copes. “El no quería nada de eso, pidió que lo cremaran y eso es lo que vamos a hacer”, explicó la mujer, quien piensa despedirlo en la intimidad junto a su familia."Fue todo muy rápido. Falleció mi papá. Su brillo quedará intacto en las estrellas y en la historia del Tango Danza por siempre", escribió su hija Johana, también bailarina del 2x4, en su cuenta de la red social Facebook para dar la triste noticia.El artista, nacido en 1931, fue el principal promotor del tango danza como estilo coreógrafo, luego de que la reconocida música rioplatense se difundiera internacionalmente.