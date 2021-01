¿Quién le borra con Photoshop la bikini a Sol Pérez?

Sol Pérez viene llevando adelante una batalla contra el Photoshop, al expresar públicamente que ella no usa la herramienta para editar su cuerpo, y que prefiere mostrarlo en las redes como realmente es.Pero el software de edición también puede ser usado con fines maliciosos, algo de lo que la conductora de televisión fue víctima en las últimas horas. Así lo demuestra un reclamo que hizo a través de una historia de Instagram."Dejen de editar fotos mías borrándome con Photoshop la bikini. Es agresivo para una mujer. Besos", se defendió Pérez de las modificaciones recibidas, dando a entender que alguien había editado fotos de ella para hacer aparentar que estaba desnuda.En noviembre del año pasado, la modelo recibió un "piropo" de una persona que se la cruzó en vivo y en directo, y ella lo adjudicó al hecho de que no usa Photoshop en ninguna de las fotos que publica en redes sociales."Aguanten los cuerpos reales, sin brazos todos doblados del Photoshop. No fomentemos eso, es horrible", escribió esa vez, apuntándole a muchas celebridades que le dan rienda suelta a la edición para hegemonizar sus figuras en Internet.