Morocha separada: "Él se fue de la casa hace tres meses"

A comienzos de septiembre, Silvina Escudero había dado los primeros indicios de su crisis con Federico, su pareja desde hace cuatro años. Y si bien lograron sortear ese momento en plena pandemia, la historia de amor llegó a su fin.



Así lo dio a conocer el periodista Nico Peralta en Cortá por Lozano, tras develar el enigmático de la tarde: “La famosa que se separó, que ya no convive con su novio después de 4 años de relación que hoy termina y tiene punto final, es Silvina Escudero”.



“Ellos tuvieron una crisis en la cuarentena, estuvieron separados (incluso compartiendo la misma casa) y pasaron un mes durmiendo en habitaciones separadas. Intentaron remontarla, volvieron y después se dieron cuenta de que ya no había marcha atrás”, agregó el panelista.



“Te puedo decir exacto que hace 3 meses él se fue de la casa. Fue con mucho amor, no hay terceros en discordia y conservan la buena onda”, cerró, dejando en claro que la ruptura se dio en excelentes términos.



Días atrás, una seguidora ya había hablado de este tema en las redes y Escudero no lo negó: “Diosa, finalmente te separaste. Te quiero mucho y te mando un millón de abrazos. A seguir brillando como todos los días de tu vida. Vos sabes que sos perfecta”, fueron las palabras de cariño de una fan de Twitter. A lo que la bailarina respondió: “Amooooor, lindaaaaaa”.



Además, ante la consulta de Ciudad, Silvina confirmó que ya no está más junto Federico, el joven al que mantuvo lejos de la exposición mediática desde el comienzo de su vínculo, a fines de 2017.

Fuente: Ciudad