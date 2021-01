Video: Julián Calveyra, deleitó a los espectadores con su voz por Elonce TV

Julián Calveyra, el paranaense que comenzó a tocar la guitarra en 2000 y se desempeñó en grupos musicales como Fuente de Amor, de la banda de rock paranaense Reos, del Coro Carmina Gaudii, y de la agrupación musical Vive, dialogó con Elonce TV.

En vivo contó cómo vive la pandemia y deleitó a los espectadores con su voz.



“La pandemia para el mundo artístico ha tenido idas y vueltas, para lo que creamos y lo que consumen. Tuvimos que adaptarnos y desarrollar nuevos ámbitos como la virtualidad”, expresó a Elonce TV el artista.



“Creo que no le damos el valor que se merece el arte, cuando nos volvamos a encontrar con un show, va ser sumamente especial. Hacen falta espacios para que la gente exprese su hobby, que se entregue a lo que le gusta”, dijo.



Sobre sus gustos musicales, comentó que “tengo tres líneas artistas con el que me identifico, el pop y el rock que me formaron y con el folklore moderno”. Además, contó que “estoy a cargo del estudio Vocal Lab Argentina y este año, nos dedicamos a subir a las redes sociales el trabajo que realizan los chicos”.



Nota completa en el video.