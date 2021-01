Cantante entrerriana presentó su nuevo tema con un video de alto voltaje

La cantante entrerriana, oriunda de Villaguay, Josefina Urioste presentó su nuevo tema musical “Una Oportunidad” por la pantalla de Elonce TV. Con una gran producción audiovisual la joven desplegó todo su talento artístico para iniciar su carrera musical.“Siempre me inspiro en el amor, quería hacer un video con una gran producción para que a las personas les guste”, contó Josefina a Elonce TV, en el programa a Medía Mañana.Además, relató que siempre contó con el apoyo de su familia para su carrera musical y reveló que a lo largo de este 2021 lanzará nuevos temas musicales. “Durante el 2020 me enfoque en tener nuevas canciones, escribir y grabar. Para el video de mi nuevo tema, me ayudó mi novio quien aparece en todas las escenas. Trabaje con una productora de mi ciudad quienes hicieron todo el video”, agregó.El videclip fue filmado todo en Entre Ríos, “hay imágenes de la playa de Colón, un hotel y un bar de Villaguay”. La canción de Josefina Urioste está en muchas plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, y Youtube.