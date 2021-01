Embarazada de 4 meses, Belén Francese reveló cómo es la intimidad con su esposo

Después de casarse con Fabián Lencinas en una boda de ensueño, Belén Francese visitó el programa de Florencia Peña e hizo una sensual revelación que dejó a todos boquiabiertos.



La actriz habló sobre su embarazo y cómo está transitando el segundo trimestre: “Parezco de siete meses, pero estoy de cuatro. Tengo los pechos como para amamantar a todo un país. Ahora estoy como más pechugona”.



La conductora de "Flor de Equipo" felicitó a la futura mamá y la llenó de halagos: “Sos una mamá sexy. Se te ve feliz”. A pesar de los cariñosos comentarios, Francese reaccionó a su look: “Me estoy acomodando la ropa, porque me estoy dando cuenta que esto es un tributo a la Tigresa de Oriente. ¿Me vistió el enemigo?”.



Finalmente, Flor Peña quiso saber si la actriz y su pareja mantienen relaciones sexuales considerando que las personas embarazadas suelen tener momentos en que no tienen ganas. Acto seguido, la artista respondió sincera: “¿Qué si estoy teniendo sexo? Con mi marido estoy teniendo sexo furioso. Ja, ja. Yo me veo una diosa mortal, y mi marido dice lo mismo. ¿Qué va a decir?”.

Fuente: Diario Show