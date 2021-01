Pachano fue diagnosticado con coronavirus: “No quiero hacer un circo de todo”

El coreógrafo Aníbal Pachano fue diagnosticado con Covid positivo y se encuentra guardando reposo en su casa de la Capital Federal, ya que llegó desde Carlos Paz con algunas líneas de fiebre, informó el artista.



"No quiero hacer un circo de todo esto y opacar el gran momento que está viviendo Sofía. Estoy muy bien, no le cag. . . el disfrute a Sofía en MasterChef Celebrity. Lo filtró una naboleti, hoy es el día de Sofía y no el mío", fueron las frases de Pachano para confirmar que padece coronavirus.



El creador del grupo de teatro musical Botton Tap prefirió bajar el perfil para que no opacar a su hija, que es finalista del ciclo gastronómico de Telefe "Master Celebrity". "Estoy muy bien y muy controlado", añadió el comediante con la intención de enviar un mensaje tranquilizador.



Igualmente, la salud de Pachano generó preocupación en su entorno ya que el artista pertenece al grupo de riesgo por tener 65 años y por haber tenido cáncer de pulmón con metástasis. Además, superó el HIV y desde hace años que es negativo.



El fin de semana, Pachano estuvo en Carlos Paz trabajando en un programa de radio junto a Virginia Gallardo y al médico Carlos Kambourian. El viernes pasado dejo la villa cordobesa rumbo a Capital Federal, pero como tenía algunas dolencias decidió realizarse el hisopado.



Cuando comenzó la cuarentena el año pasado por la pandemia, el artista se encontraba en Chile, participando del jurado de la versión transandina del Bailando. Después de varias reprogramaciones de su vuelo, logró regresar a la Argentina.



También, Pachano participó como jurado del BAR en el Cantando 2020 junto a Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez. La producción de LaFlia decidió sumarlos para ponerle más ritmo al programa, aunque ya estaban como jurados oficiales Moria Casán, Nacha Guevara, Karina La Princesita y Oscar Mediavilla.



Este sistema que había nacido en el Bailando no funcionó muy bien y finalmente lo eliminaron del programa. Este año lo convocaron para formar parte de "Corte y confección: edición famosos", que será conducido por Andrea Politti y se estrenaría en febrero por El Trece.