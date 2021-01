El Tucu López reveló cómo conquistó a Jimena Barón

El Tucu López se sumó a “Corte y confección” y ya empezó a practicar cosiendo y cortando. En eso estaba cuando lo entrevistaron en el programa “Hay que ver”, para preguntarle sobre su relación con Jimena Barón. Él minimizó los rumores de embarazo y dijo: "Con Jimena estamos muy bien".



A pesar de que no quería dar detalles, el conductor finalmente contó cómo se conocieron. "No fue físicamente porque estábamos en cuarentena estricta, en medio de la pandemia. Entonces, el primer contacto fue por un medio electrónico. Sí, nos conocimos por redes. Le mandé unos pulpos", dijo entre risas y agregó: "Parece tonto pero fue muy efectivo porque el pulpo tiene muchas propiedades". El acercamiento fue en la segunda parte del aislamiento obligatorio puesta que los primeros meses la actriz la pasó con su ex, Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison. Cuando volvió a su casa, Jimena empezó a coquetear con el Tucu por redes hasta que por fin pudieron verse y concretar el romance.



Sobre Momo, el hijo de Jimena, Tucu contó: "Es un niño hermoso y amoroso. Momo es espectacular". Eso sí, aún no hay convivencia en la pareja: "cada uno en su casa", acotó.



López y Barón pasaron las Fiestas juntos y viajaron a Tucumán para descansar y, sobre todo, para conocer a la familia del Tucu que vive en esa provincia. Si bien no conviven, pasan la mayor parte de la semana acompañándose y la relación sigue viento en popa.

Fuente: La Nación