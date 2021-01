Granata fulminó a Salazar que replicó: "No sabe qué es la misoginia"

Amalia Granata fulminó a Luciana Salazar al subrayar que la panelista "confunde" la lucha de las mujeres y, después de también defenestrar a Martín Redrado, remarcó que su ex la mantendría hace diez años.



"Somos mujeres independientes que tenemos nuestros ingresos, nuestros sueldos y que siempre nos valimos por nuestro trabajo. No sé si puedo decir lo mismo de ella. Ella habla de misoginia cuando a ella la mantiene el exnovio hace 10 años", lanzó en LAM.



Al escuchar las declaraciones de la diputada por Santa Fe, Luciana replicó la noticia: "La diputada Amalia Granata no sabe qué es la misoginia y lo lleva a lo económico. Viniendo de alguien que militó tanto contra un derecho fundamental para las mujeres como IVE, que hoy es Ley, no sorprende. Alguno de sus asesores que pagan los santafesinos podría explicarle", sentenció.

Fuente: Ciudad