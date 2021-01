El temporal destruyó la vivienda de Rocío Quiroz: su triste momento

Este lunes se conoció que Rocío Quiroz no participará de la gala del " Cantando 2020" y será reemplazada por su coach ya que el temporal le voló el techo de su casa provocando grandes daños.Tras la tragedia que vivió, la cantante, expresó en sus redes sociales: "Cuando no encontrás respuestas, cuando decís ¿por qué? Hoy es un día muy triste, un día sin ganas de nada. Lo importante es que estamos todos bien, el susto. ¿Y ahora qué, cómo seguimos? La verdad muy mal"."Viste cuando decís ¿por qué? Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto. ¿Y ahora qué, cómo seguimos?", manifestó en sus historias de Instagram.En la misma línea, continuó: "Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien, los nenes, Almita, el Torra y su familia, que estaban con nosotros. ¡El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!", dijo según publicó"Cuando uno no le desea el mal a nadie, cuando no molestamos, cuando sólo pensamos en nuestra familia nos pasa esto. Qué triste...¡Pero vamos a salir de esta amor, y yo sé que vamos a poder tener mucho más, de todo lo que cuesta pero lo importante de todo es que somos más fuertes de lo que piensan!", sostuvo Quiroz. Y concluyó: "Gracias Patricio, Xavi, por estar anoche anoche. Torra, Sole, Ariel, y todo lo que nos escribieron".Además compartió videos para mostrarle a los usuarios los daños en su casa: "De la tormenta que hubo acá en Chascomús".