Afirman que Burlando y Barby Franco ya no conviven ni se dirigen la palabra

En los casi 10 años que llevan juntos, Barby Franco y Fernando Burlando atravesaron momentos de romance total en los que incluso pensaron en casarse. Y también fuertes crisis, como ahora.



Por más que en un principio se lo tomaron de forma liviana, en Intrusos revelaron que la panelista de Pampita online y el abogado hace más de tres semanas que no conviven ni se dirigen la palabra.



En este contexto, Rodrigo Lussich profundizó sobre el tema en el segmento de Los Escandalones: "Me da la sensación de que el que estuvo más cerca de ponerle el punto final a la separación fue Burlando".



Entonces, Adrián Pallares dio una pista respecto de las causas de la separación: "Me cuentan que con el bajo perfil que empezó a cultivar tal vez le haya sugerido a Barby, y ella obvio que tiene su carrera. Es una mujer de los medios. Ella le dijo que no le podía pedir que elija entre él y su carrera".



Coincidente, Lussich concluyó: "Hay una decisión de cambio estratégico y de exposición mediática de parte de Burlando. Y una exposición de Barby en el otro extremo, o una exposición mayor a la de antes. Fernando siente que lo arrastra a una exposición que él hoy no quiere".

Fuente: Ciudad