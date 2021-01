Revelan el motivo de la separación de Floppy Tesouro y Rodrigo Fernández Prieto

Floppy Tesouro se separó. La ex participante del Cantando 2020 terminó su matrimonio con Rodrigo Fernández. Padres de Moorea, una nena de tres años y medio, después de intentar recomponer la relación tras una larga crisis de cuatro meses, no funcionó.



En el programa “Los ángeles de la mañana” contaron que la ruptura fue en diciembre, que es definitiva y que el próximo paso a seguir será iniciar los trámites de divorcio.



A comienzos del año pasado se habían dado una chance con el objetivo de seguir adelante con la familia pero las diferencias se profundizaron.



“Es definitivo. Todavía no empezaron los trámites de divorcio pero es el paso siguiente”, compartió indicó el periodista Ángel de Brito . Y amplió: “Se desgastó la pareja. Se separaron después de bastante tiempo que están juntos. Tuvieron algunas crisis.





“En diciembre fue la fecha final. A muchos les llamó la atención que nunca venga al Cantando, por ejemplo”, sumó el conductor. “O que ahora él se fue con las nenas de vacaciones. Flopy estaba trabajando acá, de hecho anoche hizo un desfile acá, por eso no pudo viajar”.



“Pero el motivo principal, por decirlo de alguna manera, es el desgaste de la pareja. Y cosas internas que ya se sabrán más adelante”, adelantó el comunicador.



“Perdieron eso de acompañarse, ya cada uno estaba haciendo su vida. El está de vacaciones con la nena, ahora Floppy la va a ir a buscar y, después, regresa cada uno por su parte a Buenos Aires”, informó.



En la separación anterior, Tesouro focalizó en que para ella era importante el tiempo y dedicación que le daba Rodrigo a la pareja.

Fuente: Ciudad