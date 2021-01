Morena Rial publicó una sugerente imagen que generó rumores de embarazo

Morena Rial compartió una foto que inmediatamente despertó rumores de embarazo entre sus seguidores."Tranqui yo te llamo si te necesito", escribió la hija de Jorge Rial desde Carlos Paz citando la canción "Como si nada", de Adso Alejandro, junto a una imagen donde muestra su look nocturno. Sin embargo, llamó la atención de muchos por el gesto que tuvo frente al espejo tocándose el vientre.Rápidamente, en la publicación, que alcanzó más de 14 mil corazones, se leyeron algunos mensajes consultando "More, ¿estás embarazada?" o "Felicitaciones por el embarazo". Aunque otros seguidores desmintieron la situación por ella y aseguraron que "No está embarazada!". Si bien algunos de esos comentarios fueron borrados, Morena no se refirió al tema.A pesar de los rumores, Morena aseguró semanas atrás que está sola y que no ha vuelto con Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco Benicio (1 año). Sin embargo, se la ha involucrado con amigos con los que se la ha visto en el último, aunque ella negó estar en una relación.Días atrás, en una entrevista radial con Catalina Dlugi, que Morena se refirió a la maternidad e indicó que "pienso que soy buena madre, pero no sé, obvio que tengo errores, pero voy aprendiendo, soy mamá primeriza y a mi hijo lo veo feliz. A mi hijo lo veo feliz. Él ya está grandecito mi bebé. ¿El hermanito, o hermanita? Para un futuro lejano. Estoy bien así".Alejada de los escándalos, More está abocada a su actual trabajo, La Mentirita, la obra que integra y cuyo elenco lo completan Freddy Villareal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand, quien además es el director. "Estoy muy contenta porque me llamaron de la producción y esperemos que nos vaya bien. Acepté enseguida cuando me llamaron. Necesitaba hacer algo y vi que era esto", aseguró."(Por eso) estoy mucho más tranquila ahora. Mi papá me ayuda, pero ahora también me entra mi propia plata”, destacó. "Estoy muy contenta, esperando que sea una linda temporada”, dijo Morena.La joven, de 21 años de edad, quien ha estado enfrentada fuertemente a su padre y su esposa, Romina Pereiro, contó que "estamos mucho mejor por suerte".