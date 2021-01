Yanina Latorre: vacaciones y polémica por la vacunación de su mamá

Yanina Latorre publicó un video mostrando que su madre pudo darse de manera gratuita la vacuna de Pfizer en Miami y se armó polémica. La ciudad de Estados Unidos se volvió uno de los destinos más tentadores para los argentinos mayores de 65 años que quieran aplicarse la dosis.Sin embargo, las autoridades locales se hicieron eco del problema que provocó el posteo de la panelista y decidieron que el sistema será más rígido.En diálogo con TN Show, Yanina Latorre no quiso hablar sobre lo ocurrido. "Estoy de vacaciones, no voy a hablar más del tema. Ya dije todo lo que tenía que decir".El martes 5 de enero, la panelista de Los ángeles de la mañana se mostró muy entusiasmada en sus redes sociales al anunciar que había conseguido un turno para la vacunación: "Están dando la de Pfizer, le acabo de sacar un turno a Dora (Caamaño), me llevó a mamá vacunada a Buenos Aires, ¿no es genial?".Al ser consultada por sus seguidores, Yanina Latorre explicó que el dato se lo había pasado una amiga que vive en Miami, y que le contó que la mamá de otra argentina que no es residente y vino de vacaciones, se vacunó. Finalmente, el jueves siguiente compartió el tan ansiado momento en sus "feed" de Instagram donde se la pudo ver emocionada y con la voz quebrada: "Vamos, Dora, te amo. Estamos vacunadas mami. Tengo ganas de llorar".El posteo de Yanina Latorre no pasó inadvertido, ya que reúne más de un millón y medio de seguidores, y terminó desatando un verdadero escándalo. Fue la protagonista de un lapidario informe en la televisión de Miami que hacía referencia a los argentinos que viajan a vacunarse, y sus videos de las redes sociales fueron utilizados como ejemplo de la situación.Desde el 1° de enero, Florida informó que los mayores de 65 años contaban con el aval para darse la inyección, pero cuando se abrieron las páginas webs para pedir un turno, no había tantos requisitos por lo que hubo una gran confusión y estalló el turismo sanitario.A raíz de lo ocurrido con Yanina Latorre y Dora, desde ahora el sistema será más rígido: desde el Departamento de Emergencias de Florida confirmaron que los turnos solo se darán telefónicamente, y que los aspirantes deberán acreditar domicilio en el estado.