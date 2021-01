Noche de sorpresa en Masterchef Celebrity: se definieron los finalistas

¡Los seis a la final! ? El nivel fue tan alto hoy, que el jurado decidió que todos los participantes sean finalistas de #MasterChefArgentina ? ¡Aplausos para todos ellos! ? pic.twitter.com/Xd4s8Z3XwQ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 11, 2021

Este domingo, Masterchef Celebrity entró en la instancia final del certamen. En una gala cargada de nerviosismo, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donatto De Santis comenzó la noche decidiendo quién sería la primera finalista. Sofía Pachano y Claudia Villafañe se enfrentaron en el desafío de hacer gazpachos con topping en 10 minutos para pasar directamente a la siguiente etapa. Y la ganadora resultó ser la hija de Anibal Pachano.Sin poder creerlo, la actriz expresó: "Estoy muy emocionada, la verdad es que amo estar acá y disfruto mucho, así que estar en la última semana para mí es muy importante". Y luego, cuando Santiago Del Moro le consultó sus sensaciones, dijo: "Estoy tranquila, pero nerviosa con ellos. La veo muy bien a Belu".De esta manera, la mamá de Dalma y Gianinna Maradona, Belu Lucius, el Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis compitieron por los cuatro lugares restantes en la final. La prueba de esta gala consistía en que el jurado pediría comida a la carta tipo delivery, que en este caso fue calzone, aunque cada participante debía hacer uno distinto. Para esto, contaron con tres minutos en el mercado y 75 minutos para cocinar. Sin embargo, las instancias finales de un reality tan exigente no iban a ser tan sencillas, y por eso es que los chefs decidieron incorporar dos pruebas más: debían preparar nachos con guacamole y un club sándwich.En medio del nerviosismo, los participantes pusieron manos a la obra. Y, al finalizar la prueba, el jurado quedó gratamente sorprendido por los resultados de las preparaciones de cada uno de los aspirantes. Entonces comenzó la devolución, que se suponía que tenía que terminar con un eliminado.El ida y vuelta más llamativo se dio entre la griega y Martitegui, quienes tuvieron una especie de "historia de amor" a lo largo del programa. Vicky apareció vestida de blanco y Del Moro no pudo evitar preguntarle: "¿Querés casarte?". Entonces el chef quedó en medio de una incómoda situación. "Nunca me casé. ¿Vos?", le dijo el jurado. "No, yo tampoco", le respondió la hermana de Stefy Xipolitakis.Sorprendido, el conductor le repreguntó: "¿Nunca te casaste, Vicky?", a lo que ella admitió, entre risas, que sí lo había hecho. "Ah, me estás engañando. Estás vestida de blanco y me engañás", le dijo Germán. Acto seguido, ella le expresó: "¡Pará! Nunca me casé por iglesia y el civil fue un papel, así que no lo sentí. Me falta la iglesia que me encanta. Es mi real casamiento. ¿A vos te gusta ese?". "No", fue la contundente respuesta del jurado. "¿Y el civil sí te gusta?", fue la consulta de la griega. "Sí. La fiesta me gusta más que nada", fue la picante respuesta del chef.Luego llegó el momento cúlmine en el que el jurado los hizo pasar a todos al frente y fue definiendo quién eran los finalistas. En primer lugar, nombró a Franchín, luego a Villafañe y continuó con Vicky. De esta forma, la definición era entre Belu y el Polaco, quienes se mostraron ansiosos por conocer el resultado. Y fue Martitegui el encargo de anunciarlo: "La quinta persona que pasa a la semana de finales es...Belu Lucius". Pero, para sorpresa tanto de ellos como de la audiencia del programa, inmediatamente Betular señaló: "Polaco, vos sos el sexto finalista".Sin poder creerlo, todos en el estudio se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo. "¿Los seis?", consultó Del Moro, a lo que el jurado respondió: "Los seis". Entonces, Germán decidió aclarar la situación: "Diseñamos una noche con pruebas asesinas, pensamos que la mitad iba a quedar en el camino y que no iba a terminar algunas cosas. El nivel que vimos de profesionalismo, de compromiso, de ganas de terminar, la pasión que le pusieron, hace que todos hoy se merezcan pasar a la final". Y el conductor del programa cerró: "Familia argentina, tenemos finalistas".