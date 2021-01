Protagonizó sensual baile: "Nada me hace sentir más sexy que la lencería"

La bailarina Virginia Gallardo fue mamá hace 7 meses de Martina junto Martín Rojas. Los tres viajaron a Villa Carlos Paz a pasar sus vacaciones de verano. Hace unas horas, compartió un video bailando en el balcón del hotel donde están hospedándose con un conjunto de lencería negro. "La actitud es un complemento muy importante a la hora de usarla, le imprimirá? mucha más sensualidad a tu atuendo sin siquiera notarlo. Anímate a lo que te guste", escribió junto a la filmación.Muchos seguidores le consultan como hace entrenar luego de haber sido mamá, compartió su ingenioso método donde se la ve haciendo sentadillas mientras sostiene en sus hombros a su pequeña bebé. "Para los que me preguntan cómo me recuperé en estos meses. Lunes y arrancamos con todo por acá con casi 10 kilos e (infinitas) toneladas de amor para incentivarme. Créanme, no falla", publicó.