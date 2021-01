Natalie Weber deslumbró a sus seguidores desde la intimidad de la ducha

Natalie Weber no deja de sorprender a sus seguidores. En su última publicación, ella posó desde la intimidad de su ducha.En este caso, compartió dos fotos luciendo una bikini multicolor. "Relax", escribió la panelista en el epígrafe de la publicación.El posteo de la modelo recibió miles de interacciones por parte de sus fanáticos, tanto en "me gusta" como en comentarios, donde la llenaron de halagos.A finales de diciembre, la modelo y el futbolista Mauro Zárate celebraron 11 años de amor. La relación entre ambos inició a través de Facebook cuando él le escribió con un nombre falso: Benjamín.Con el paso del tiempo y ante la insistencia, Natalie le contestó y comenzaron a dialogar. Allí se enteró que en realidad Benjamín no existía y se trataba de Mauro Zárate, quien en ese momento jugaba en Italia.