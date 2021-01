Una foto de Jimena Barón con El Tucu López reavivó los rumores de embarazo

Jimena Barón y El Tucu López viven su amor sin esconderse. Sin embargo, ambos son muy reservados a la hora de compartir imágenes juntos en las redes. En Navidad, el actor publicó en sus historias de Instagram una postal junto a la cantante y el hijo de ésta, fruto de su ex relación con Daniel Osvaldo, pero a los pocos minutos borró la publicación.Hace poco, la pareja enfrentó rumores de embarazo y fue la propia actriz quien salió a negarlo en diálogo con Ángel de Brito. Sin embargo, en las últimas horas, la cuenta "Chusmeteando" compartió una llamativa imagen de los tortolitos en Tucumán, provincia natal del conductor, y levantaron sospechas de que están esperando un hijo.Según notaron los usuarios de las redes la mediática luce un look "overzide" es decir prendas sueltas que no marcan la figura. Además, se los ve sentados en un restaurante con tapabocas y posando junto al dueño del lugar. Habrá que ver si con el tiempo se confirma la feliz noticia o fue simplemente un rumor.