Flavio Mendoza en contra de las restricciones nocturnas: "No jodan más"

Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro , circo o cualquier tipo de show con protocolo no nos perjudiquen más actúen con los que hacen las cosas mal fiestas clandestinas velorios con miles de personas pañuelo verde azul etc no jodan más ... pic.twitter.com/9Qeg2rUVwE — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) January 8, 2021

La actividad cultural fue una de las más afectadas por la pandemia de Covid-19. Aunque la crisis repercutió en todos los sectores, algunos tuvieron más posibilidades o mejores reflejos para atravesar la cuarentena, mientras que otros se encontraron sumidos en una situación angustiante, sin demasiadas posibilidades de salir adelante.Por ello, el anuncio en noviembre de que podía retomarse la actividad teatral, con vistas a una recuperación gracias al inicio de la temporada de verano fue una noticia muy celebrada por el sector. Con protocolos, medidas sanitarias y mucho cuidado, los productores (especialmente los más grandes) comenzaron a soñar con una salida.Flavio Mendoza fue uno de los primeros en intentar implementar medidas de emergencia para afrontar la crisis de su profesión, y también uno de los primeros en poner el grito en el cielo cuando el importante aumento de casos prevé un posible retroceso de la actividad.Desde su cuenta de Twitter, el coreógrafo y productor dijo lo que pensaba, con más vísceras que sutileza: "Ya hicimos bastante y demostramos la seguridad de ir a ver un teatro, circo o cualquier tipo de show con protocolo. No nos perjudiquen más". .En el mismo mensaje también pidió mayor control en otros ámbitos, como el de las fiestas clandestinas, aunque además arremetió contra actividades autorizadas como el trabajo de las cocherías, o manifestaciones como la que acompañó la votación en el Senado por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: "Actúen con los que hacen las cosas mal, fiestas clandestinas, velorios con miles de personas, pañuelo verde, azul, etc. No jodan más".