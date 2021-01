Se estrenó el esperado video de El Polaco y Natalie Pérez: ¿hay beso?

El videclip de El regalo, el nuevo single de El Polaco junto a Natalie Pérez ya está disponible en Internet. Ambos artistas dieron a conocer algunas imágenes previas del material de la mano de trascendidos que indican que tienen algo más que onda musical.La canción es suave y los muestra siempre sensuales y seductores. Miradas cómplices y roces mezclados con distancias conforman un ritmo pegadizo de esta canción que seguramente ya es furor en las redes sociales.A horas de su estreno, el músico subió dos fragmentos del videoclip sin sonido. Una de las postales que mostró fue la del ellos boca a boca, sin saber si el destino final es o no un beso apasionado."Ahora entiendo el enojo de Barby", escribió una seguidora de El Polaco, en referencia a Barby Silenzi, la novia del cantante y madre de su hija Abril. De acuerdo a lo que publicó Infobae, durante los últimos días, la pareja vivió una situación de crisis cuando se viralizaron unos audios en los que Federico Bal invitaba a El Polaco a una fiesta con chicas. Cuando Barby escuchó el audio, en el que Bal aseguraba que no se tomarían fotografías de la pool party, se enfureció y lo reenvió a los medios.Barby abandonó con su hija la casa que compartía con el músico en un barrio privado. Dos días después, lograron recomponer su relación y compartieron en las redes sociales imágenes de la reconciliación. Por ese entonces, el periodista Ángel de Brito agregó que a la crisis de pareja se sumó la aparición de Natalie Pérez, con la grabación de este tema en cuestión.Pero la pareja del cantante salió a desmentir dicha versión y terminó protagonizando un fuerte cruce con el conductor de Los ángeles de la mañana. "Me escribió Barby enojada porque habíamos contado lo de Natalie Pérez. Me dijo 'yo nunca sentí celos de Natalie Pérez, ¿de dónde sacaron eso? ¿cómo se atreven a decir esas cosas?'", contó de Brito en su programa.La historia reciente de los protagonistas de El regalo se remonta a mediados de octubre, cuando El Polaco, Barby Silenzi y su beba, Abril, dieron positivo de coronavirus. Por este motivo, la producción de Masterchef Celebrity debió buscar una persona para que reemplazara al cantante en el certamen. La elegida fue Natalie Pérez, quien tuvo destacadas actuaciones cuando le tocó cocinar en lugar del músico.La cantante y actriz se tomó tan a pecho su remplazo, que durante una gala de eliminación se emocionó cuando el jurado la salvó. "Para vos, Polaco", le dedicó una vez que los chefs aprobaran la exigente preparación de una croquembouche. Natalie le guardó el lugar al músico, que sigue en carrera en las instancias definitorias del certamen.Pérez se refirió a el cantante en una entrevista: "Al Pola lo conocí cuando hicimos Las Estrellas, en 2017, y nunca más lo vi hasta el día que grabamos la canción. Él es muy gracioso, me reí toda la filmación", expresó."Yo entré a MasterChef y le escribí para ver si me quería tirar algún tip y me deseó suerte. Yo le iba contando gala a gala que iba pasando (...). Tengo un datazo: El Polaco me tenía bloqueada en Instagram", disparó ante la mirada atónita de todo el equipo.Ante la intriga por saber más, Natalie aclaró: "Este bloqueo es antiguo parece. Cuando me proponen lo del reemplazo, yo le escribí por redes porque no tenía el teléfono y ahí me di cuenta que me tenía bloqueada. Después le pedí el teléfono a la producción y ahí me escribió él. Cuando le pregunté me dijo: 'No, me tenías bloqueado vos. Seguro algún novio tuyo estaba celoso'", contó, entre risas.