Cambia la mecánica de la eliminación en MasterChef

MasterChef se erigió en el programa televisivo con mayor rating. El desempeño de los famosos en las hornallas y sartenes cautiva a los televidentes. Solo quedan seis participantes en carrera, en busca del premio de un millón de pesos y el prestigio de ganar la primera edición. Ya trascendió que la definición saldrá al aire el 17 de enero, dado que las grabaciones culminaron el 23 de diciembre.



"Ahora hay una gala de eliminación el domingo y se va uno. A partir de la próxima semana ya no va a ser así, la eliminación va a ser distinta", reveló el periodista Marcelo Polino.



"Se vienen las finales, habrá un cambio desde el lunes importante", inició y agregó: "Ahora estamos con las estrellas, juntamos a ver quien más tiene. Es un beneficio, te salva. Ese sistema va a cambiar, no en el jurado, sino en la mecánica de la eliminación".



Todos los integrantes del ciclo intentaron adivinar a qué se refería Polino, pero no hubo caso. Aunque aportó algunas pistas, dado que Marcelo sostuvo: "Ahora cocinan todos los días, van juntando estrellas, hay una gala de eliminación el domingo y se va uno. A partir de la próxima semana ya no va a ser así, la eliminación va a ser distinta", cerró mientras sus compañeros disparaban hipótesis de todo tipo, tales como "¿No va a haber más galas los domingos?", "¿Habrá eliminación masiva?" y otras más.



Entonces, Polino se mantuvo firme en su postura y no soltó más prenda, pese a la insistencia de sus compañeros por sacarle más datos