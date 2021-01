Un rayo incendió la casa del actor Diego Reinhold en Córdoba

Diego Reinhold explicó cómo se originó el incendio en la casa que está construyendo en Córdoba. En una entrevista con Intrusos en el espectáculo (América TV), el comediante afirmó: "Estábamos cambiando el techo. Cayó un rayo y se prendió fuego."El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre, en el Valle de Calamuchita. "Estaba toda la habitación llena de muebles y cosas inflamables. Perdimos un montón de cosas materiales", relató el intérprete de El Cuaderno de Tomy (Netflix), la última película del cineasta Carlos Sorín. "Lo más loco es que la casa tiene un pararrayos", reflexionó luego, con tono de preocupación.Según comentó el actor, ni bien la futura locación ardió en llamas, los medios de comunicación intentaron comunicarse con él. Al respecto, Reinhold expresó que ya de por sí "era muy duro todo como para, encima, tener que dar explicaciones", y explicó por qué motivo pudo evitar dar notas: "Por la muerte de Diego Maradona (ocurrida un día después del incendio) medio que pude pasar por arriba de todo eso".Sin embargo, el humorista no dejó de remarcar quizá lo más importante de la situación: "Por suerte no hubo heridos", afirmó. En relación a ello, el artista también comentó que dentro de la casa se encontraba durmiendo un hombre, el cual oficia de cuidador de la construcción.Consultado acerca del destino de la edificación, Diego Reinhold contó que su idea era iniciar un emprendimiento y alquilar la casa container. De todos modos, lamentó informar que dado el incendio, la obra retrocedió bastante."Cuando yo me vine acá, a la comuna Segunda Usina (a siete kilómetros de la cuidad de Embalse), no había ni luz, ni agua, ni nada. Era solo un caminito de tierra. Recién ahora se está poblando", sostuvo el actor. En ese sentido, el humorista avisó que ya cuenta con instalación eléctrica e incluso servicio de internet.Por otro lado, el conductor se mostró molesto con la empresa que llevó adelante la construcción de su casa container. "La gente que me hizo los containers me estafó. No la recomiendo", sentenció Diego, aunque prefirió no dar a conocer el nombre de la organización que lo decepcionó. En ese orden de ideas, el exparticipante del Bailando manifestó que tuvo que cambiar todas las aberturas porque le ingresaba agua y viento en toda la casa.