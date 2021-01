Reveló su secreto para recuperar la figura tras el parto: "No falla"

Hace unas semanas, Virginia Gallardo había escrito un mensaje de autoaceptación del cuerpo después de ser mamá: "Aceptarnos y amarnos como somos (y no sean tan obvios de ponerme justo vos?) justo yo, porque lo viví en carne propia, porque uno crece y por esa misma razón en otro momento de la vida tuve otras prioridades. Una cosa no quita la otra. No está mal querer verse bien. Hay que hacerlo de manera responsable. Y mi mensaje fue siempre el mismo aunque algunos eligen no escucha", escribió en su momento.Ahora, Virginia contó su secreto a sus seguidores y mostró cómo hace para entrenar con su bebé: "Para los que me preguntan cómo me recuperé en estos meses . . . Lunes y arrancamos con todo por acá con casi 10 kilos, toneladas de amor para incentivarme. Créanme no falla", escribió la rubia junto al clip.