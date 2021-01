Mónica Farro cautivó a sus seguidores con una serie de fotografías. En esta ocasión, la vedette posó con una diminuta bikini, pero sorprendió que no lo hiciera al lado de una pileta o en una playa, sino en su departamento."No tengo playa pero tengo balcón", se limitó a escribir junto a las postales en las que exhibió su look acompañado por un sombrero.Como no podía ser de otra manera, las imágenes generaron una importante repercusión entre sus fanáticos.Días pasados, la uruguaya reflexionó: ""El amor es algo que se debe cuidar, a veces pensamos que es para siempre pero es como las plantas. Hay que regarlas, El amor es igual sino muere", expresó en el epígrafe de las fotografías junto a su pareja.