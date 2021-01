Floppy Tesouro contó la situación más insólita que le tocó vivir en vacaciones

"Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas". La máxima del cine puede correr para millones de personas pero no para Floppy Tesouro. Cuando Verónica Lozano le preguntó qué era lo más insólito que le había pasado en un viaje, recordó algo que sucedió, precisamente, en la ciudad del pecado. Y lo contó con pelos y señales.La modelo y ahora cantante pasó por el diván de Cortá por Lozano, donde respondió a los interrogantes de la conductora y de sus panelistas."Estábamos en el avión, pero en pleno vuelo no a punto de despegar ni por subir, y la niñera me dice: "Señora Floppy, le tengo que contar una cosa: soy adicta al juego, ¿sabe?" Ella diciéndome que era adicta al juego y nosotros nos íbamos a Las Vegas, justo".Y continuó: "Obviamente, no había manera de que no fuera a un casino. Era imposible porque hay uno al lado del otro y son espectaculares. Y nosotros encima con el problema: ¿Qué hacíamos con la nena porque a la niñera la íbamos a perder?", agregó.Las cosas terminaron como se preveía. "No voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero la niñera se jugó todo. Y todo es todo. Toda la plata que llevó, unas cosas que vendió y hasta el ipad que creo que era del nieto. Todo, no la podíamos sacar. Y nosotros corriendo de un lado a otro" cuidando a la pequeña, contó Floppy.