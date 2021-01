Murió una popular influencer: tenía 36 años y estaba embarazada

La influencer Emily Mitchell murió a los 36 años de edad y de manera sorpresiva mientras esperaba a su quinto hijo. Un final prematuro del que no se conocen las causas y que se ha producido apenas tres días antes de Navidad. Así lo informaron desde GoFundMe, portal que ha recaudado dinero para la familia de la bloguera.Emily Mitchell -la creadora de la página de The Hidden Way en Instagram, donde documentaba su fe y su vida con su familia en su casa de Rhode Island, que tiene más de 105.000 seguidores, y el blog- estaba desayunando en la mañana del 22 de diciembre cuando "de repente dejó de respirar".Aunque su marido, Joseph, y otros miembros de la familia hicieron todo lo posible por ayudar hasta que llegó el personal de emergencia, Mitchell y su bebé no nacido murieron. El equipo médico se desplazó a la casa rápidamente, pero ya no había nada que hacer. Un final sobre el que los médicos "están trabajando en dar una respuesta a la familia"."Nuestros corazones están destrozados y muchos extrañarán mucho su presencia alegre. Emily tuvo un gran impacto en la vida de muchas personas y esta pérdida es incomprensible para cualquiera que la conociera. Nuestra amiga era una madre y esposa dedicada, tenía un corazón para el Señor, y amaba tanto a sus hijos", reza el texto que acompaña la recogida de fondos en favor de la familia. "Estamos seguros de que Em está ahora en perfecta comunión con Dios", continuó el mensaje.En las semanas anteriores a su fallecimiento, Mitchell publicó actualizaciones de The Hidden Way que ponían de manifiesto la emoción que tenía por el nuevo bebé, que se uniría a los hermanos Finn, Isla, Edie y Lulu.En el pie de una foto publicada el 19 de noviembre, que la mostraba sosteniendo un ultrasonido mientras estaba sentada junto a Joseph, Emily escribió: "Once semanas, dos días y contando". El obituario de Mitchell reveló que ella y su marido llamaron a su bebé no nacido Joey.El 8 de diciembre, Mitchell publicó una foto familiar que revelaba que daría a luz a su bebé por cesárea, que sería la quinta vez que se sometió a la operación."Esta será mi quinta cesárea. Como sea que tu bebé llegue aquí, sólo debes saber que TU EXPERIENCIA es válida y digna", escribió. "No eres menos madre si necesitas una intervención médica de emergencia, si tienes una cesárea planeada o una epidural. No eres una 'mejor' madre si tuviste un parto en casa o un parto vaginal sin medicación. ¿Y si criaste a tus hijos mediante la adopción o el alquiler de vientres o la mezcla de familias? Esos son TUS bebés y te sientas orgullosa en la mesa de la maternidad".