El coronavirus le jugó una mala pasada a Diego Pérez

Tras más de nueve meses sin pisar un escenario por causa de la pandemia del coronavirus, Diego Pérez tenía todo planificado para regresar al mundo de la actuación en Mar del Plata con todos los protocolos correspondientes, sin embargo, la enfermedad que atemoriza al mundo le hizo cambiar los planes.



El actor contrajo Covid-19 y debió posponer su debut teatral junto a Alfredo Silva, Alacrán y Carna y, después de realizar los días de aislamiento necesarios, ya está listo para comenzar su temporada de verano en La Feliz.



"Me salió que tenía positivo así que tuve que postergar la obra, "Los cuatro fantásticos del humor". Me movilizó todo", reveló en diálogo con " El Run Run del Espectáculo", ciclo de Crónica HD.



Y recordó: "Solo perdí el olfato. El 25 de diciembre fue un cachetazo atrás del otro. Tenía un simple resfrío que lo atribuí al aire del auto, pero cuando me ponía perfume o hice el asado y no sentía olor, llamé a mi doctora y me dijo que me haga el hisopado".



Pero tras recuperarse del coronavirus, Pérez expresó que está listo para entretener a miles de espectadores. "Me dieron el alta el viernes y recién el martes nos vamos a Mar del Plata para estrenar el jueves", concluyó.

Fuente: Diario Show