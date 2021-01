La pareja de baile Villaguayense contaron sus proyectos para el 2021 en ElonceTV

Video: La pareja de baile Villaguayense contaron sus proyectos para el 2021 en Elonce TV

La pareja de baile Villaguayense Adriana Abrigo y Mario López Bondaz dialogaron sobre sus proyectos para este año nuevo, en la primera emisión del 2021 del programa Peña Entre Todos.



"Estamos proyectando el 2021, fue un año atípico, pero estamos repensándonos para el verano", expresó a Elonce TV Adriana.



Por su parte, Mario agregó que "tenemos muchas ganas de comenzar de nuevo, subirnos a los escenarios y pensar en lo que se viene". Su amor por la danza Mario, comentó sobre sus inicios que "comencé en un taller en la municipalidad de Villa Elisa, que al principio pensé en dejar porque me daba vergüenza, pero hoy 32 años después, es una pasión. Lo hago con mucho amor, responsabilidad y estudio".



"Para dedicarte al baile, comprendí que tenía que ser integral, que no bastaba solo con tango y folklore, asique tuve que estudiar clásico, contemporáneo. También estudié técnica teatral", dijo.



En tanto, Adriana, contó: "me crie en una familia musiquera dentro del ambiente del foklore y chamamecera, por eso desde chiquita que bailaba estos géneros. Si bien de chica baile, hace 7 años que comencé a perfeccionarme en la danza".



Nota completa en el video.