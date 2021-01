Barbie Vélez mostró la postal con la que anunció su compromiso con su novio

Tras anunciar la feliz noticia sobre su compromiso con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez respondió las consultas de sus seguidores y no dudó en compartir una significativa postal que forma parte de su álbum más íntimo.



"Una foto de tu compromiso que no subiste", le pidió un usuario de Instagram a la hija de Nazarena Vélez que la joven no dudó en acceder. "Con esta foto le contábamos a nuestros más cercanos", reveló Barbie acompañando sus palabras con una fotografía luciendo la alianza de compromiso con su pareja al lado.



Tiempo atrás, la actriz había hablado con Ciudad de su relación con Lucas: "Me sorprende mantener una relación tan extensa, me parecer rarísimo. Tres años y medio, ya viviendo juntos, me parece un montón. Él es muy tranquilo, los que lo conocen lo aman porque es muy bueno y la verdad es que siento que el amor me llegó en el momento en que me tenía que llegar, ni hace unos años, ni quizá en el futuro. Era ese el momento, donde estábamos los dos mejor plantados, para poder tener una relación más seria". (Ciudad)