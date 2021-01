Recuerdos: la foto de Barby Franco "en la butaca que sacó del basurero"

"Yo nací en la Villa 21 y viví ahí hasta los 6 años. Después nos mudamos a un barrio que estaba al lado y que tenía paredes de verdad y techo de hormigón". Con esas palabras, Barby Franco le contó a Moria Casán, cuando la One era la conductora de, cómo fue su primera etapa de su humilde niñez, de la que hoy habla con orgullo en TV y en las redes sociales.Pocos días atrás, la panelista dey novia del abogado Fernando Burlando interactuó con sus seguidores de Instagram en el juego en el que ellos piden una foto de su vida y ella se las publica. Ante la insistencia de los usuarios de que comparta imágenes de sus primeros años en la Villa 21, Barby fue a su álbum fotográfico y compartió con cariño sus recuerdos, que involucran a sus padres, vecinos y amigos."Me pide mucha gente foto de mi barrio, ¿qué onda? ¿Nunca fueron a una villa? Las voy a buscar y les paso", respondió Franco. Acto seguido, dejó asomar su pasado con fotos y palabras: "Acá estaba esperando el bondi, en Iriarte y Luna, con mi padre, que tenía el termo. Y yo mirá, todo diosa, esperando el bondi. ¡Me muero!".Con otra foto en su mano, Barby la describió: "Esta es muy buena: nosotras tomando sol. Habíamos sacado una butaca, no sé de dónde, de un basurero, y estábamos tomando sol en el medio del pasillo. Y mi vieja sacándome fotos".Luego compartió una de las postales familiares que más recuerda, de una comida: "El asado de los viernes, un día por mes. Nos juntábamos y nos moríamos de risa. Me re acuerdo de esas épocas". En esa emotiva línea, Barby dejó espiar bailes, cumpleaños y uno de sus pasatiempos preferidos, jugar a la pelota.