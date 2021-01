Volvieron a grabar juntos: el mensaje de Lopilato y Michael Bublé por fin de año

Con el objetivo de acompañar a sus seguidores de Instagram durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus, Luisana Lopilato comenzó a compartir videos con Michael Bublé protagonizando diversos juegos y hasta cocinando.La actitud de él puso en alerta a sus seguidores, especialmente, en una oportunidad que la agarró con fuerza del brazo. Al leer que muchos se referían al supuesto maltrato que él ejercía sobre ella, la actriz salió a aclarar que no es víctima de violencia de género y defendió de manera tajante a su marido. Acto siguiente, dejó de compartir clips con él para calmar el escándalo.Los meses pasaron y, finalmente, Lu volvió a grabarse con Michel para desearles a sus seguidores unas felices fiestas. "No nos alcanzan las palabras para agradecer todo lo que nos acompañaron en este 2020 tan particular. Esperamos haber podido llenar sus casas de alegría con un poquito de nuestra compañía. ¡Felices fiestas para todos! Deseamos que sean rodeadas de mucho amor y bendiciones, que Dios los bendiga", expresaron juntos en el video que los muestra con un arbolito de fondo repleto de regalos.(Ciudad Magazine)