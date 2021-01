Mica Vázquez fue mamá: "¡Qué día y año especial elegiste para nacer, hijo!"

Este 31 de diciembre a las 4:04 am nació Baltazar Klein, el primer hijo de Mica Vázquez. Llena de felicidad, la actriz lo anunció a sus seguidores de Instagram: "Después de un largo trabajo de parto con el mejor compañero del mundo @geroklein asistiéndome, al lado mío todo el tiempo ayudándome, haciéndolo juntos desde las 21 hs que empezaron las contracciones!", comenzó su relato.La ex Rebelde Way publicó tres imágenes del recién nacido y las acompañó con un extenso texto en el que dio detalles de este día tan especial para ella. "Fue duro, no les voy a mentir, pero surfeamos cada una de las contracciones y después de unas largas horas de trabajo de parto, terminamos en una cesárea medio de urgencia porque Balta estaba empujando sin parar hacia mucho tiempo, cansado y no dilatábamos.". Y continuó: "Pese al dolor o deseo que teníamos cada uno de como queríamos que esto suceda, llegó, como el quiso! Y ya desde hoy me enseñó como mamá que deje de lado el control, porque nada puede controlarse y menos esto!!! El decidió cuando y como iba a llegar, semana 38,6 y de esta manera. No podía ser de otra, todo fue perfecto!".Por otra parte, le dedicó unas sentidas palabras a su pareja Gerónimo Klein: "No me cabe más amor en el corazón y más agradecimiento a la vida de poder ser mama?, por el embarazo increíble que tuvimos y por el mejor coequiper que cualquiera quisiera tener al lado (pero ya es mío perdón)".El pequeño pesó 3,229 kg y se encuentra en perfecto estado de salud, por lo que Mica también se hizo tiempo para agradecer al personal médico.Sin poder contener la emoción, finalizó: "Sigo movilizada, emocionada mirando la cara de nuestro bebe? y con el alma llena de felicidad de esta familia que formamos!!!GRACIAS!!! Que alto regalo de cierre de año, que día y año especial elegiste para nacer hijo!!! Te amo profundamente".La publicación tuvo más de 170 mil likes y también muchos comentarios, entre los cuales se destacaron los de algunos famosos. Una de ellos fue Cande Molfese, quien le escribió: "Lloooro ! Te amo amiga !!! Te felicito a vos y @geroklein, bienvenido ese bebito hermoso". Nicolás Maiques, con quien compartió elenco en Floricienta, le expresó: "Felicitacionessssss y bienvenido baltazar!!!". Juan Guilera, Nico Vázquez, Sofía Zámolo y Andy Kusnetzoff fueron otras de las personalidades que le comentaron las hermosas imágenes.Cabe recordar que Mica conoció a su novio en el cumpleaños de una amiga en común a fines de 2019. "Lo conocí muy pronto. Uno nunca sabe cuándo va a conocer a alguien...", declaró hace unos meses a Teleshow. A principios de agosto, anunció la llegada de su primer hijo. "¡A veces la vida te sorprende con otra vida! Felicidad extrema", había publicado en su Instagram junto a dos postales abrazada a su novio.