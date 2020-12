Yanina Latorre aseguró que es inmune al coronavirus: "Soy una vacuna viviente"

El 2020 fue un año atravesado por la pandemia de coronavirus y miles de personas padecieron del virus, incluso figuras de la farándula argentina debieron permanecer aislados luego de resultar positivo en sus hisopados.



Pero el caso de Yanina Latorre es extremadamente especial ya que pese a que su esposo, Diego, y su hija, Lola, se hayan contagiado, ella nunca estuvo enferma y tampoco Dieguito, su hijo menor.



Luego de que ambos obtuvieran el alta, la panelista decidió realizarse los estudios para conocer si tenía los anticuerpos del Covid-19, y compartió los resultados en "Los Ángeles de la Mañana". "Chicos, me hice el de anticuerpos y me dio negativo", reveló ante la sorpresa de sus compañeros.



Y detalló: "Yo chupé de la "bombilla" de Diego el domingo en que él se hizo el hisopado y a los tres días casi se muere, yo chupé la bombilla". Fue cuando Ángel de Brito observó: "Es un caso extrañísimo, porque también contaste que estuviste abrazada con tu hija, como es natural".



"Pero Lola podemos decir que tal vez justo en ese momento no salivó, porque recordemos que es un virus de saliva. A Dieguito también le había dado negativo la semana pasada. Ni yo, ni Dieguito ni Rosa. Pero bueno, ellos dentro de todo están cada uno en su ambiente y tal vez nos juntábamos sólo para comer, pero yo tuve contacto con Diego en la cama. Igual, el día que lo hisopé y le dio positivo le di raje de todos lados", contó sobre su experiencia.



Además, aseguró que si bien su médico "no se atreve a afirmarlo" dice que pertenece al "20 por ciento inmune" ante el virus que mantiene en vilo al mundo, y explicó: "Porque yo chupé la bombilla de un COVID-19 positivo. No es que podía llegarme, tomamos del mismo lado".



"¿O sea que vos estás inmunizada? ¿Podemos chupar tu bombilla?", preguntó De Brito. Y ella respondió entre risas: "Sí, soy una vacuna viviente".

Fuente: Diario Show