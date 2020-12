Video: Nazarena Vélez al natural "antes y después del pan dulce"

En el último tiempo, Nazarena Vélez optó por mostrarse tal cual es en las redes sociales, tanto en su forma de ser como al momento de lucir su silueta, sin retoques digitales ni poses.Conforme con la imagen que le devuelve el espejo y dando un valioso mensaje de amor propio, la actriz y productora se puso un traje de baño y bromeó con lo que comió en Navidad. "El famoso antes y despue?s #Micuerpomidecisión", escribió Vélez en Instagram, en un material en el que se ríe de sí misma y le quita relevancia a la apariencia."Antes del pan dulce. Antes del pan dulce con sus defectos, todo el quilombo, la carnaza, pero bien", dijo Nazarena, para luego ponerse de perfil, acariciar su vientre y describirse con humor: "Después del pan dulce. Yo subo una foto así y no digo nada y me ponen "felicitaciones, Nazarena, estás embarazada". Bueno, no. Solo hay morfi y chupi".