Accidentadas vacaciones de Belu Lucius junto a Ortega Desio y sus hijos

Belu Lucius está de vacaciones en Claromecó con su pareja, Javier Ortega Desio, y sus hijos, Bautista y Benjamín. La influencer se asustó cuando uno de los pequeños se cayó de la bicicleta y tuvo que ser atendido en la guardia médica. Allí le pusieron un parche en el ojo y le dieron tres puntos en el mentón.La participante de Masterchef Celebrity contó el mal momento familiar que pasó a través de su cuenta de Instagram y confesó sus miedos relacionados a la salud y los cuidados de sus hijos. Como le pasa a cualquier mamá, hay situaciones que son muy angustiantes y difíciles de controlar.En un video, ella mostró a su hijo con un parche en el ojo. Asimismo grabó un mensaje para dar más detalles del episodio que vivió y exhibió una imagen con de la herida que se hizo el pequeño en la pera: "A Bauti ayer le dieron tres puntos. Se la rebancó. Yo me quedé con Benja llorando acá, haciendo mi catarsis. Pero vos mirá ese día de playa. Mirá ese mar. Es Cuba".También publicó una foto abrazada a uno de sus pequeños y les pidió consejos a sus seguidores: "Mis hijos son muy activos y yo una mamá con miedo 24/7. Benja se partió la paleta un día en la plaza. Ayer Bauti 3 puntitos andando en bici. ¿Alguna mamá me da su consejo de cómo controlar la angustia y los miedos? Yo quiero que jueguen y sean libres y eso significa alta chance que se sigan golpeando".La influencer recibió varios consejos de otras mamás que se identificaron con lo que le estaba pasando. "¡Nos pasa a todas, relaja!!! son 2 segundos. Si vivís pegada a ellos no vivís y ellos tampoco", le respondió una usuaria. "¡¡Sos una mamá todo terreno todo el día!! Son chicos y lamentable se golpean, sé que nos duele más a nosotras", agregó otra persona.Belu se tomó un descanso tras terminar las grabaciones de la final de Masterchef Celebrity, el programa conducido por Santiago del Moro. En Telefe están emitiendo las instancias finales del certamen en el que Lucius está compitiendo contra Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, Claudia Villafañe, Leticia Siciliani y Analía Franchín.