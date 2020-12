Pasión y formación: El cantante de rock que tiene siete títulos universitarios

También abogacía

En el ámbito rockero de Corrientes, el nombre de Diego Rinaldi es uno de los más emblemáticos, sus 27 años al frente de La Murga lo respaldan. Pero este cantante es mucho más, ya que cuenta en su haber con 7 títulos universitarios y va por el octavo.Durante esos años continuó desarrollando sus perfiles: rockero, estudiante y académico. Así siguió cosechando diplomas.Los ambientes comunes de Diego, o el doctor Rinaldi, son variados: una consola musical con una moderna guitarra y no muy lejos enormes libros e inexplicables instrumentos que utiliza para sus estudios químicos. Eso sin mencionar los utensilios de gastronomía, otra (sí, otra) especialidad de Rinaldi a la hora de "hacer cosas", publicóEl Doctorado en Química parece ser un eslabón más de su primer título como Bioquímico,"Parece una locura, y tal vez lo sea. Yo solo busco continuar con mi formación con los principios inculcados por mis padres y con el objetivo que tuve el primer día que pisé una facultad. Esto es mi profesión y mi capacitación. La música es mi pasión, mi ser mismo. No veo por qué no hacer las dos cosas", dijo Diego.El último doctorado lo logró con la tesis "Caracterización farmacobotánica, farmacognostica, y autenticación geográfica de Cecropiaceae", tras presentarla en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca.Rinaldi se recibió de bioquímico en 1996 en la Facultad de Ciencias Exactas de la Unne.En 2002 se recibió de farmacéutico en la Facultad de Agroindustrias.Es además licenciado en Ciencias Químicas con Orientación Analítica (2006- Facultad de Ciencias Exactas de la Unne); especialista internacional en Toxicología (Honorable Colegio Químico de Sevilla-España- 2009); magister en Toxicología (Honorable Colegio Químico de Sevilla 2009); magister en Ciencias Ambientales (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA).Además, está cursando el cuarto año de Abogacía en la Unne.Diego Rinaldi de 1998 a 2002 fue integrante del Laboratorio Químico de la Policía de Corrientes; de 2003 a 2015 fue parte del Laboratorio Forense del Cuerpo Médico Forense del STJ; y desde 2016 a la fecha es integrante del Laboratorio Pericial de la Ufie del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Corrientes.