Viviana Saccone, muy sensual haciendo ejercicio y a los besos con su nuevo novio

Cautelosa de su vida privada, Viviana Saccone suele guardar un bajo perfil debajo del escenario. Sin embargo, este año el amor llamó a su puerta y lejos de mantenerlo en secreto, la actriz lo compartió en sus redes sociales dando cuenta del buen momento sentimental que atraviesa. El hombre en cuestión se llama Aitor Miguez y es un actor y DJ español que se encuentra radicado en la Argentina. Según reveló Saccone, se frecuentan hace casi un año y está en plena etapa de enamoramiento."Ese es el muchacho que me tiene muy enamorada", confirmaba la intérprete en diálogo con El RunRun del Espectáculo. Fernando Piaggio, conductor del ciclo, recordó en ese momento que Saccone había visitado el programa hace menos de un año y ante la pregunta de un noviazgo dijo que no había nada, por lo que la actriz argumentó: "Había que ajustar algunas cosas. Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe para qué rumbos va a tomar la relación".Pero todo parece marchar sobre ruedas y mejor. Así lo demuestra la reciente publicación del DJ en su cuenta de Instagram. Aitor compartió la primera foto con Viviana en sus redes ¡Y a los besos apasionados! Según se puede apreciar, la pareja se tomó unos días de relax en la playa para afianzar un amor que promete.Después de blanquear la primera foto con nuevo amor, a Viviana Saccone le llovieron los comentarios pero no precisamente de felicitaciones. Lo curioso fue que miles de usuarios repararon en el singular parecido del hombre a Chano Charpentier, el líder de Tan Biónica. . Entre los comentarios se destacaron los que preguntaban "¿Es Chano?" y "Chano, ¿sos vos?; hasta los que se animaron a bromear: "Va al choque si es Chano", "Choco y volcó" y "Guarda Vivi. Si es Chano, es peligroso. Manejá vos".La última pareja que se le conoció fue el actor Santiago García Rosa, con el que mantuvo un vínculo durante cuatro años, hasta que en el 2018 le pusieron un punto final a la relación. Desde entonces, no había blanqueado ninguna pareja aunque en el camino se la vinculó con el actor español Maxi Iglesias, su compañero en la tira Separadas."Es difícil que se genere algo por Instagram. También es arriesgado salir con alguien que no conocés. Nunca digo nunca, es arriesgado, es más, prefiero Tinder, el otro día le decía a una amiga que me voy a bajar Tinder porque ahí hay mayor conocimiento", comentaba divertida meses atrás de toparse con Aitor.