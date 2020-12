Posó muy sensual y advirtió: "Quiero tener mi permitido"

Cuando Ximena Capristo descubrió que el papá de su hijo, Gustavo Conti, coqueteaba con otra mujer por mensajito, hizo públicos los chats y tomó distancia. Sin embargo, decidió darle otra oportunidad y aunque sigue dolida está intentando perdonar a su pareja para consolidar su familia.En este contexto, juntos visitaron Flor de equipo (Telefe) y hablaron de la escandalosa y fugaz separación. "Estamos remándola, no estamos bien al cien por ciento", reveló ella. Acto siguiente, él opinó que están bien y que no hubo infidelidad como se dijo, pero sí mensajes..."No estuve con otra mujer ni pasó absolutamente nada de lo que se estuvo diciendo en todos lados. Me acusaron de un delito que no cometí, ella solo mostró unos mensajes", expresó él. Entonces, ella se mostró indignada porque antes de encontrar los polémicos mensajitos le había propuesto abrir la pareja y Gustavo le había dicho rotundamente que no.Sincera, Ximena remarcó que para ella esos chats sí significaron una infidelidad y dejó bien en claro que tiene ganas de estar con otra persona. "Yo lo amo a él pero quiero tener mi permitido. Y él me dijo que no. Y como yo lo respeto a él. Pero bueno, después aparecen esos mensajes y parece que yo estoy loca. Yo quería la libertad y la pareja abierta, pero él no quiso", sentenció.