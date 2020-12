Coppola dio detalles de lo que ocurrió el día del entierro de Maradona

A poco más de un mes de la muerte de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola dio detalles de lo que ocurrió el día del entierro del ídolo. Si bien durante muchos años lo representó como jugador de fútbol y mantuvo una amistad muy cercana, luego eso se quebró y se mantuvieron alejados. Sin embargo, el exmanager fue uno de los que estuvo en la ceremonia íntima en el cementerio "Jardín de Bella Vista" y contó las sensaciones que tuvo allí.



"Llevar el cajón fue importante para mí y la familia me lo hizo notar. Yo en un momento quise dejar la manija para que la agarre otro porque había muchos familiares en el entierro, estaban los sobrinos, las hermanas, Claudia Villafañe, Dalma, Gianinna, Jana y Verónica Ojeda, y me dijeron: "Nadie mejor que vos para llevar esa manija"", señaló Coppola en diálogo con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad)



"Durante el trayecto iba metiéndole insulto tras insulto. Le decía: "Me fallaste". Sentía que me había fallado", agregó. Al dar detalles del motivo que le despertó esta sensación explicó que fue porque durante varias charlas que tuvieron a lo largo de su amistad, y más aún cuando vivieron en Cuba cuatro años, le había hecho un pedido especial a Maradona para su velatorio porque creía que se iba a morir primero.



"Yo le decía, "el día que me lleves, acordate de pedir que sea alegre, que no me lloren, si nosotros celebramos la vida siempre, la vivimos a lo grande, nos divertimos, vivimos buenas y malas, altas y bajas. No me abandones, llevame hasta el final". Y él me decía: "Quedate tranquilo, viejo". Y al final, lo llevé yo. . . ¡Lo llevé yo!", contó emocionado.



En ese marco volvió a remarcar el gesto que tuvo la familia del "Diez" en el cementerio: "Por más que haya diferencias yo les doy las gracias, yo viví tratando de hacerle el bien". Aunque, reconoció: "Tuvimos épocas buenas y malas".



En un momento de la charla el exmanager fue consultado por los dichos de Claudio "El Turco" García, que expresó que para él Maradona se había dejado morir, y opinó: "Creo que Diego tiró mucho de la cuerda".



"Él dejó eso que tanto mal le hizo durante el recorrido de su vida, la droga, pero después vino el alcohol. Y cuando no era el alcohol, eran las pastillas y los psicofármacos. No tenía un límite, era un chico caprichoso. Pero, ¿qué pasa?: yo tenía el tiempo, el timing, la mayoría de las veces. Porque entre nosotros había un amor especial, un entendimiento y él sabía que yo sufría cuando lo veía mal", señaló.



Al hablar del vínculo que mantuvo con Diego y de las acusaciones públicas que le hizo en su momento por presuntamente haberse quedado con dinero suyo, Coppola relató: "Lo conocí y era contestatario, posesivo, pero lo nuestro fue un gran amor. Me fui de al lado suyo y él dijo: "Me robó la plata de mis hijas". Pero, en realidad, él se sintió abandonado".



Además aseguró que el "Diez" le hizo lo mismo a su propia familia: "De Rocío Oliva me dijo 'me enamoré' y un día ella llegó a Ezeiza y fue detenida porque la había denunciado diciendo que le había robado unos relojes. Con Dalma, Gianinna y Claudia también lo hizo, dijo que le robaron".



"Yo suelo justificarlo y jamás voy a hablar mal de él", precisó. Por último explicó que cuando se alejó de Maradona se quedó sin nada: "Empecé de cero, perdonando, porque viví una vida que vale más que el lugar en el que vivo, que vale más que una cuenta bancaria con muchos ceros, porque fue una vida de película y la viví por estar al lado de él".

Fuente: Tn Show