Desde diversos ángulos, mostró sus curvas para ponerle aún más calor al verano

El fin de año y el calor fueron el escenario perfecto para que Sol Pérez arme una escapada romántica junto a su novio, Guido Mazzoni, y protagonice nuevas fotos hot que levantaron la temperatura de Instagram."Hola Tandil", escribió la conductora de Canal 26 en el epígrafe de la publicación.La presentadora de televisión y radio lució una bikini muy pequeña de color violeta, y posó de frente al sol, así como también de espaldas a cámara para exhibir su cola, parte de su cuerpo que tanto ejercita con múltiples sentadillas día tras días, en rutinas de ejercicio que la rubia también comparte en su cuenta de Instagram.El autor de las nuevas fotografías en las que Sol Pérez muestra una vez más su lado sexy es su novio, quien en otra postal se lo vio metido en la piscina del lugar en el que se están hospedando para poder obtener un mejor ángulo de su novia.Junto a otra imagen, de espaldas dentro de la pileta, la joven escribió: "Siempre actuaré como he querido actuar, no me doblegaré jamás. Sé lo que soy, donde quiero llegar y quién me acompañará. Porque soy como un ave en vuelo, y a la vez los pies en el suelo".