Mostró cómo combate el calor de diciembre

Ayelén Paleo es una de las modelos mas sensuales de la Argentina y es muy activa en las redes sociales, particularmente en Instagram, que es el lugar donde elige mostrar sus fotos mas sexys, cuenta con 491.000 seguidores y cuenta verificada.En su perfil a menudo vemos que Paleo comparte fotos y videos en las que muestra su escultural figura, que suelen ser producciones de fotos, postales en su magnífica casa o videos donde comparte su exigente entrenamiento diario para mantenerse en forma.En las últimas horas Ayelén Paleo publicó una picante foto. Se trata de una postal en la pileta, de espaldas y con una colaless de color metalizada. Al parecer la modelo está de vacaciones y puede combatir el calor de diciembre en el agua.La foto cosechó miles de "me gusta" y un sinfín de comentarios que la mayoría le resaltaban la belleza y su sensualidad. "Se nota que sos hermosa", "La mujer del verano" "Estás diosa como siempre" eran algunos de los comentarios que se llevaba la modelo en su post.Pero no es la primera vez que Ayelén Paleo se roba las miradas en redes sociales, la vedette también compartió hace escasos días una foto en el "Hemingway Carilo" de espaldas, en bikini, posando al sol y escribió: "me rasguñaron toda" haciendo referencia a su cola raspada.