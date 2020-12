Iván de Pineda presentó a su mascota, un perro gigante

Iván de Pineda, que cultiva una relación hermosa con su querido perro Mervyn. "Es un perro gigante, y aunque su gran tamaño puede causar impresión, es muy amistoso y bueno", contó.Se trata de un Irish Wolfhound. El can dispone de unas medidas impresionantes. El cuadrúpedo mide 80 centímetros y pesa 63 kilos. Al pararse en dos patas puede llegar a una extensión titánica.El conductor presentó a su mascota, se fotografió con él y habló de su lazo con una revista especializada, Ohmydog. En ese diálogo, el animador de televisión relató: "Mervyn tiene ya 5 años y pesa 63 kilos! Es un perro tranquilo, paciente, leal y muy cariñoso. Es ágil y con una gran personalidad. Se lleva muy bien con todos, pero sobre todo con mis sobrinos".A la hora de aportar datos históricos de esta raza tan especial, manifestó: "Este perro tiene sus orígenes en el siglo IV en los pueblos celtas de Irlanda. Es un can extremadamente cariñoso y de muy buen temperamento. Claramente no es ningún perro guardián".En plan de aportar detalles de su perro y las características, agregó: "Conmigo es muy compañero. Compartimos largas caminatas juntos". Hasta que encontró una manera de hallar un paralelismo muy gráfico, y divertido, dado que aseguró: "Nos parecemos en que somos flacos y torpes. (risas). También creo que ambos somos respetuosos y compañeros".Claro que el tamaño puede causar impresión o imponer respeto y hasta algo de precaución porque excede kilométricamente el volumen habitual. Por eso, el modelo ponderó su personalidad y dijo: "Desde cachorro me sorprendió cómo tan rápidamente fue atendiendo las reglas normales de la convivencia. Es un perro gigante, y aunque su gran tamaño puede causar impresión, es muy amistoso y bueno".