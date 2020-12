Diego Pérez dio positivo de coronavirus: postergan el estreno de su obra

Mar del Plata, la localidad por donde pasan más turistas en todas las vacaciones de verano, tendrá temporada teatral de verano a pesar de la pandemia de coronavirus. El municipio de General Pueyrredón se convirtió en el primero en confirmar que va a tener opciones para el arte y el entretenimiento en esta nueva normalidad aunque, por supuesto, están sujetas a un estricto protocolo para reducir las posibilidades de contagio.Los cuatro fantásticos del humor, la primera marquesina que se pudo ver en las calles de Mar del Plata, tenía programado su debut para este sábado a las 21 en el tradicional teatro Atlas. Sin embargo, el estreno debió ser postergado ya que uno de los integrantes del elenco, Diego Pérez, dio positivo de coronavirus.La noticia se dio a conocer este viernes a través de la cuenta en Twitter del Multiteatro, manejada por el productor teatral Carlos Rottemberg. En diálogo con Teleshow, Pérez contó que hace dos días comenzó a sentir síntomas compatibles con el coronavirus, como un leve resfrío y pérdida del olfato, motivo por el que se realizó un test de COVID-19. Este viernes le dieron el resultado: positivo. "Me siento fantástico, no tengo otra cosa que un resfrío. Me dijeron los médicos que son diez días de aislamiento, y como hace dos días que vengo con esto, serían ocho días", contó el humorista."Si tengo fiebre me dijeron que tome paracetamol, pero si no tengo fiebre ni nada especial, con el aislamiento ya está", explicó.Ningún otro integrante de la obra presenta síntomas. De todas formas, fueron aislados por haber mantenido contacto estrecho con Pérez. La producción del show decidió postergar el estreno para el 8 de enero a las 21.Los cuatro fantásticos del humor, producida por el reconocido empresario Darío Arellano, cuenta con un elenco integrado por Alacrán (Rodolfo Samsó), Alfredo Silva, Carna (Jorge Crivelli) y el mencionado Pérez, y se podrá ver en el teatro Atlas de Mar del Plata. Será la primera vez que estos reconocidos comediantes compartan trabajo en el escenario, con un objetivo: sacarle risas al público, en un año castigado por la pandemia del coronavirus.La obra surgió a partir de una serie de transmisiones en vivo de Instagram que Alacrán y Silva realizaron durante la cuarentena. La iniciativa fue sumando fanáticos y derivó en la puesta teatral, a la que se sumaron sus amigos Carna y Pérez.Durante esta temporada de verano, en Mar del Plata habrá varias propuestas teatrales, tanto en las salas locales como en espacios al aire libre. Populares figuras como Mauricio Dayub y Nito Artaza, entre otros, ya confirmaron sus shows. Además, se llevarán a cabo espectáculos musicales en vivo con burbujas sociales al aire libre, en las playas del sur y zona del puerto. Están confirmados la presencia de artistas de renombre nacional e internacional.También estarán habilitados paseos gastronómicos, con decks al aire libre en distintas zonas de la ciudad, tanto en los tradicionales restaurantes de la calle Belgrano como en el centro comercial del puerto. Habrá corredores saludables y serán peatonales la zona de Playa Grande y del Paseo Jesús Galíndez. Quienes deseen ver películas podrán ir al autocine, ubicado en la zona del puerto, Manzana de los Circos.A pesar de todo, el tradicional teatro Provincial de Mar del Plata no abrirá sus puertas durante esta temporada. "Se enferma cualquiera, desde un actor a un asistente, y tengo que cerrar. Es demasiado riesgo y no estoy acostumbrado a improvisar. Imaginate la nota 'el Provincial cerrado por contagios'", dijo a este medio Carlos Mentasti, director del complejo, en referencia a las dificultades que enfrenta la industria en estas circunstancias tan particulares.