En una ceremonia navideña, Rodolfo Barili le propuso casamiento a su novia

Son momentos de emociones fuertes para Rodolfo Barili. Días atrás, el conductor de Telefe Noticias compartió el reencuentro con su madre, a quien no veía desde marzo por la pandemia de coronavirus. Y durante la cena de Navidad, le pidió casamiento a su novia, Lara Piro, con quien oficializó su relación el verano pasado. La abogada dijo que sí, y el conductor sumó otro motivo para su felicidad.



El periodista compartió la intimidad de festejo navideño con una serie de historias en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 400 mil seguidores. Entre villancicos interpretados en vivo, la ceremonia de los regalos y hasta la aparición de un Papá Noel, Barili fue dando pistas de la situación. Primero preparó el terreno con una fotografía del patio con "She", la versión de Elvis Costello del clásico de Charles Aznavour, banda de sonido por excelencia de cualquier momento romántico. Algo importante iba a suceder.



Luego subió una foto que no necesita demasiada explicación. Las manos entrelazadas con un fondo navideño, los anillos relucientes y apenas seis letras, las suficientes para definir la situación: "Dijo 'sí'". Para culminar la secuencia, el periodista volvió a recurrir a "She", esta vez para musicalizar el romántico momento en el que su novia pasaba a ser su prometida. Allí se los ve bailando acaramelados al ritmo de la canción. Él parece susurrarle al oído la pregunta de ocasión: "¿Te querés casar conmigo?" Ella asiente con una inmensa sonrisa, y se funden en un abrazo.



Rodolfo Barili confirmó su relación con Lara Piro a comienzos de este año, cuando fueron sorprendidos durante sus vacaciones en las playas de Cancún. Con esta decisión, el periodista ponía fin a cuatro años de soltería y echaba por tierra los eternos rumores de una posible relación amorosa con Cristina Pérez, su compañera en el noticiero de Telefe. "Estamos saliendo. Ser feliz no es una tarea fácil, la construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Estoy viviendo ese momento maravilloso" sostuvo el periodista en su Instagram.



Con palabras similares se expresó Lara en Siempre show, el programa de Tomás Dente y Noelia Antonelli. "Ninguno de los dos lo esperaba, creo que fue realmente una bendición, con una herramienta que fue una amiga en común que nos encontró. Estamos muy bien, los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada, a nuestros hijos", señaló la abogada, quien es madre de Ladislao. Al poco tiempo, los novios empezaron a compartir sus salidas. ¿Y Cristina Pérez? La conductora celebró el nuevo estado de su compañero, dejando en claro que lo que los une es una gran amistad y un probado profesionalismo "Estoy muy feliz por ver a Rodolfo feliz, se lo merece mucho", le dijo la periodista a Radio Mitre. "Está con una persona que lo ama y lo cuida como merece", agregó Pérez.



Una vez que oficializaron la relación, la pareja compartió algunos de sus momentos de intimidad en las redes sociales. Junto a Benicio y Dante, hijos de Rodolfo de su matrimonio anterior, fueron a ver el entrenamiento de San Lorenzo, club del que los Barili son fanáticos. Luego, el periodista mostró un anticipo de lo que vivió en la víspera navideña. Por medio de un drone y con un importante despliegue musical, Barili le obsequió a su novia un anillo que muchos interpretaron como de compromiso. El tiempo les dio la razón.