Tanto a nivel personal como profesional,l su presente brilla. Si bien se lleva bárbaro con su pareja, Norberto, a Fátima Florez le gustaría dar un paso más en la relación. Sí, sueña con convertirse en mamá y formar una sólida familia.



En LAM (eltrece), la imitadora remarcó que piensa mucho en la maternidad. "Me encantaría, la tengo muy presente. Si viene es algo que para mí es



Además, hizo hincapié en que su pareja también tiene ganas y que no lo frena el temor. "Él ya tiene un hijo de un matrimonio anterior así que no le da miedo", aclaró después de remarcar que si quedara embarazada dejaría durante algún tiempo los escenarios para dedicarse únicamente a la radio.