Con foto oficial, dejaron atrás "rumores": Jimena Barón y el Tucu López, juntos

Su desaparición de las redes tuvo como resultado una gran especulación acerca de su vida sentimental cuando comenzó a rumorearse que había iniciado una relación con el actor y locutor Tucu López. A pesar de que personas se los habían encontrado por las calles, o en el súper, ninguno de los dos había oficializado el romance en sus redes.Como Jimena no usa más Instagram, el encargado de postear la primera foto oficial de la pareja fue él. En su cuenta, compartió una story en la que se lo puede ver abrazando y dándole un beso a Jimena, junto a Morrison, el hijo de ella con el ex jugador de futbol.Cabe aclarar que ambos se encuentran en Tucumán, la provincia natal de él. Lo que lleva a pensar que este viaje es de gran importancia, ya que probablemente Jimena haya conocido a la familia del actor, lo que indicaría que su relación va viento en popa.Hace unos días circuló la versión de que "La cobra" estaría esperando un hijo del actor de Sex, que fue rápidamente desmentido por la misma Jimena en una graciosa charla con Ángel de Brito.En un mensaje de WhatsApp que Barón le envió a Ángel y él leyó en vivo, dijo: "El c? tengo embarazado"."Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", señaló el conductor de Los Ángeles de la mañana.