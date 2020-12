Fredy Villarreal se le declaró a Nicole Neumann: la reacción de la modelo

Una particular situación se dio en Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9), el ciclo que conduce el Pollo Álvarez cuando Pitty La Numeróloga vaticinó un futuro romance de Fredy Villarreal, invitado al ciclo."La mujer que aparezca en tu vida va a tener tez blanca, tal vez. Y su llegada va a ser después del mes de febrero", la famosa "investigadora de números", tal como se define en su cuenta de Instagram."Pará, vos me decís que si voy a tomar algo con alguien y no tiene tez blanca, ¿huyo despavorido?", bromeó el humorista, fiel a su estilo. "Va a ser una persona de piel blanca", contestó Pitty. "¿Pero a qué le llamás blanco? ¿Una chica morena ya no? ¿Kate Rodríguez, por ejemplo, no?", siguió consultando, entre risas, el comediante."Como Nicole (Neumann), tez blanca, bien clara", ejemplificó la numeróloga, señalando a la panelista del magazine que es un éxito en las mañanas de El Trece. "Con todo respeto a Nicole y a su pareja, en vez de como Nicole, ¿le podés sacar el 'como'?", arremetió Fredy, quien no titubeó al momento de "tirarle los galgos", tal sus palabras, a la modelo.

Entonces, ante la duda de la situación sentimental de Nicole, y un contundente "yo no hablo de mi vida privada" que soltó la rubia, el Pollo le dio una mano a Villarreal en la conquista: "Te lo digo yo: no tiene (novio)"."No pensé que esto se iba a dar tan rápido", volvió a bromear Fredy, e hizo sonrojar aún más a la modelo. Atenta a la reacción de Neumann, su compañera Karina Iavícoli fue al grano: "¿Saldrías con Fredy?".Y, tras muchas risas y alguna duda al momento de contestar, Nicole se sinceró: "Sí, es muy atractivo y me gusta la gente con humor e inteligente". ¿Habrá nacido una nueva pareja en el mundo de la farándula?Cabe recordar que Villarreal se separó a comienzos de 2019 de Paula Ulla, una psicóloga con la que salió durante cinco años. A principios de este año, en tanto, se lo vio muy cerca de Julieta Prandi, con quien compartió una comedia teatral, aunque luego se supo que en realidad estaba iniciando una relación con Natalia, la hermana de la modelo.Por el lado de Nicole, la integrante de Nosotros a la mañana nunca volvió a blanquear una pareja estable desde su separación de Facundo Moyano, en diciembre de 2017, y de Matías Tasín, un año más tarde. Fuente: (Clarín).-