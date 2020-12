La mansión de Michael Jackson, se vendió a precio rebajado

"Neverland", la mansión devenida en espacio temático que Michael Jackson tenía en California, se vendió al multimillonario estadounidense Ron Burkle a un precio "fuertemente rebajado": tan sólo unos 22 millones de dólares.El "rey del pop" había convertido su rancho en un refugio temático de cuento de hadas y parque de diversiones privado inspirado en la isla de fantasía de la historia de Peter Pan, donde escribió algunos de sus principales éxitos.Pero también fue el lugar donde el cantante fallecido en 2009 invitaba a los chicos a visitarlo y a dormir, y se convirtió en el escenario de supuestos abusos sexuales de menores, de acuerdo con acusaciones en su contra.Burkle, un empresario de Montana con inversiones que van desde supermercados hasta la industria del entretenimiento, compró la mansión "como una oportunidad", según explicó su vocero.El precio de 22 millones de dólares que reportó significa "una rebaja contundente del precio inicial del rancho", valuado en 100 millones de dólares en 2015.Esa cifra, considerada "optimista" por los agentes de bienes raíces incluso en aquel momento, se redujo a 31 millones de dólares el año pasado, pero siguió sin venderse y fue retirada del mercado.Michael Jackson habría pagado 19,5 millones de dólares por la propiedad en la década de 1980. La firma de inversiones Colony Capital de Thomas Barrack Jr. se la compró al cantante, para entonces muy endeudado, por 22,5 millones, el año previo a su muerte.Burkle había trabajado como asesor del cantante en asuntos comerciales, incluida la resolución de deudas contraídas por su lujoso estilo de vida en los años que precedieron a su fallecimiento.La finca de 1.100 hectáreas, ubicada a 65 kilómetros de Santa Bárbara, cuenta con una casa principal con seis habitaciones y tres casas de huéspedes, un lago con una cascada, canchas de tenis, varios graneros e instalaciones para refugio de animales.El lugar fue allanado en 2003 como parte de un caso de abuso de menores en su contra y la Policía incautó un gran repertorio de pornografía e imágenes de chicos desnudos. Jackson fue absuelto del caso en 2005.El año pasado, el documental de HBO Leaving Neverland emitió testimonios de dos hombres que afirman que Jackson había abusado sexualmente de ellos siendo chicos allí, pero los herederos del músico demandaron a la cadena y negaron todas las acusaciones.Los mismos demandaron a la cadena por violar los términos de un acuerdo que HBO tenía con Jackson desde 1992. Los demandantes piden una compensación por daños que supera los 100 millones de dólares.Según los herederos, el documental viola la cláusula de no desprestigio que formaba parte de un acuerdo por el cual se permitió a la cadena transmitir en vivo el Dangerous World Tour de Jackson."HBO incumplió su acuerdo de no desacreditar a Michael Jackson al producir y vender al público un maratón de propaganda sin garantías para explotar descaradamente a un hombre inocente que ya no está aquí para defenderse", dijo el abogado Howard Weitzman, a través de un comunicado."HBO pudo y debería haber asegurado que Leaving Neverland se hubiera producido correctamente, se hubiera chequeado y sea una representación justa y equilibrada", agregó. Fuente: (Clarín)